Katy Perry presume su figura post embarazo con un glamoroso outfit

Katy Perry realizó su comeback a las pantallas de televisión tras haber dado a luz. La cantante estadounidense sorprendió con un glamoroso outfit al mismo estilo de la excéntrica villana Cruella de Vil.

La intérprete de “Roar” decidió realizar su regreso a lo grande con un llamativo look que destacó por el prominente estampado de vaca.

Para este look Katy Perry utilizó un atuendo firmado por Christian Siriano que llevaba unos leggins y una blusa con detalle de péplum, mangas abullonadas y una extensa cola que llegaba hasta el suelo.

Asimismo, le agregó unos detalles que le dieron un toque más sofisticado a su look: unos guantes y un sombrero de ala ancha de estilo gambler. Y, por supuesto, sus zapatos no podían quedar exentos a este tipo de animal print.

Pero, si analizamos su extravagante outfit podremos notar que lo que más destaca es el estampado de vaca. Un estilo de animal print que se ha colocado como una de las principales tendencias entre celebs como Jennifer López o Kendal Jenner.

De esta forma Katy Perry afina su guardarropa y apuesta por estilismos que no cualquiera se atrevería a llevar. Ahora vemos que los looks monocromáticos son lo suyo y no dudamos que continúe sorprendiendo con prendas que la favorezcan y la hagan lucir más radiante durante cada aparición que realice en el reality American Idol, donde funge como parte del jurado.