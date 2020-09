Vania Bludau muestra el peinado ideal para estilizar el cabello grueso

Vania Bludau se ha convertido en un referente de estilo para muchas personas que toman su look como una fuente de inspiración que las ayuda a crear combinaciones que van más allá.

Recientemente, Vania Bludau compartió con sus seguidores de redes sociales un estilo de peinado que resulta ideal para mantener ordenado el cabello,-en especial si es grueso-, y lucir fabulosas al mismo tiempo.

Se trata de un tipo de trenzas conocido como ‘boxer braids’. Este estilo de trenzas es un look perfecto para el cabello grueso, pues la tensión del peinado se presta para el tipo de tu melena. Además, en los últimos tiempos, ha ganado ha ganado mayor visibilidad en el mundo beauty gracias a celebridades como Kim Kardashian nos demostraron cómo usar este peinado con outfits urbanos o glam en looks fenomenales.

En el caso de Vania Bludau, ella usó este tipo de trenzas para un look ‘relajado’ de domingo, cómo dijo en su Instagram. Para ello, la bailarina no puso mucha tensión en su cabello y en su lugar, dejó el acabado medio suelto para conseguir ese look grueso y voluminoso.