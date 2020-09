Selena Gomez luce como una Frida Khalo moderna con vestido de cuero y corona de flores

Selena Gómez apareció en la portada de la revista Allure con un memorable look en el que homenajea las raíces latinoamericanas que mostraba Frida Kahlo.

La cantante mostró los últimos productos de su nueva marca de belleza Rare Beauty para crear el beauty look que ella misma se realizó con la asesoría virtual del maquillista Hung Vanngo.

Selena Quintanilla y Frida Kahlo fueron las dos figuras que formaron parte de la referencia de la revista para la portada de la edición de octubre 2020 de Allure. Por ello la intérprete de “The heart want what it wants” utilizó el labial rojo Inspire de su marca y el tono Ascend.

En la primera instantánea Selena Gómez lleva un look total black en el que utiliza un vestido de cuero negro con unas magas abullonadas para darle más volumen al outfit. Y para añadirle un toque moderno al estilo de Frida Kahlo le agregó un prominente escote en V.

Pero, el detalle que más resaltó fue el tocado de flores negras que adornó su melena y acompañó el clásico peinado de la artista y pintora mexicana: raya al medio con un moño. Asimismo, solo optó por llevar unos aretes largos para redondear su look.

En un segundo look inspirado en Frida Kahlo dio pase a unas trenzas a los costados al cual el colocó una corona de flores coloridas para reivindicar los orígenes de la cultura mexicana. Esta vez prefirió llevar un look más casual con una playera rosa con una frase inspiracional para adaptarlo a su estilo.

En cuanto a sus looks a lo Selena Quintanilla, la actriz utilizó algunas claves de los estilismos de la reina del tex-mex como los crop tops, las chaquetas con flecos y lentejuelas brillantes. ¿Y tú wapa con cuál de todos sus outfits te quedas?