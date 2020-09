Johanna San Miguel se muestra más glamorosa que nunca con un pícaro look de invierno

Johanna San Miguel nos demuestra a diario el estilo que prefiere lucir durante cada emisión de “Yo Soy: Grandes batallas”, programa donde comparte el rol de jurado junto a Katia Palma, Maricarmen Marín y Ricardo Morán; no obstante, también nos muestra los outfits que prefiere llevar fuera de pantallas.

En esta ocasión la recordada actriz de “Pataclaun”, quien se mantiene al día con las últimas tendencias del invierno, compartió una instantánea en Instagram luciendo un súper look de invierno que reunió algunas claves de estilo.

Para este outfit Johanna San Miguel utilizó una bella chompa acanalada de mangas largas y cuello de tortuga que combinó con unas leggings oscuras. Este tipo de diseño es ideal para estilizar nuestra figura ya que se amolda muy bien al cuerpo y podemos usarlo con jeans o mallas para vernos genial.

Pero no solamente resaltó su outfit pues su beauty look no se quedó atrás y le dio el toque necesario para verse más glam sin necesidad de sumarle más accesorios o detalles. En cuanto al maquillaje la presentadora de televisión optó por destacar su mirada con una prominente capa de máscara de pestañas y un labial rosa que resaltaron sus labios.

En esa línea la ex conductora de “Esto es guerra” apostó por un peinado noventero al utilizar una cola alta y dejar unos cuantos mechones al lado -previamente ondulados-. Asimismo, sujetó su cola con unas ligeras ondas que le aportaron mayor volumen a su melena.

Sin duda Johanna San Miguel seguirá mostrando novedosos looks que prefiere lucir al inspirarse en el mundo de la moda.