Natalie Vértiz y el poder de un outfit para ponerle actitud a nuestros días en casa

Natalie Vértiz es una gran conocedora de la moda y el mundo beauty por lo que generalmente nos sorprende con sus estilismos en redes sociales. La ex Miss Perú reconoció la importancia y el aporte que le pueden dar nuestros outfits a nuestros días en una de sus últimas postales a través de su cuenta de Instagram.

Y es que la modelo y emprendedora así como muchas personas durante estos días en casa ha optado por looks cómodos, pero sin sacrificar su comodidad. No obstante, también combina sus looks con otros estilismos para diversificar su guardarropa.

Muchas veces creemos que necesitamos muchos elementos de moda y prendas para crear nuestros outfits; sin embargo, lo cierto, es que muchas podemos reinventar nuestro estilo si reusamos y combinamos algunas ropas.

Sabemos también que habrá días en los que simplemente nos apetece llevar ropas sueltas y looks relajados. Como este outfit en el que Natalie Vértiz combina una chompa de hilo verde de cuello de tortuga y un pantalón afranelado verde militar.

Pero, de otro lado, hay momentos en los que es probable que queramos probar nuevas opciones y outfits un poco más elaborados. En este caso la pareja de Yako Eskenazi eligió una chompa en tono nude con un estampado de letras en la parte lateral de las mangas, al cual le añadió unos pantalones de cuero y unos botines negros que redondearon su look.

“Goddess V i b e: Y es que si tú no te la crees, ¿quién? ¡Siempre trabajando por mis sueños! Así sea en casa, on the go, ¡o donde sea! A veces un buen outfit (aunque parezca mentira) te ayuda a ponerle toda la actitud a tus sueños”, escribió al lado de su publicación en Instagram. ¿Y tú wapa cuánto tiempo le dedicas a tus looks de diario?