Natalie Vértiz y Eiza González comparten tip de maquillaje para resaltar los ojos marrones

Natalie Vértiz es una conocida modelo peruana que ha protagonizado importantes campañas de moda y belleza a nivel internacional.

Al igual que la mayoría de modelos y personajes famosos, Natalie Vértiz ha estado rodeada de algunos de los expertos más top en cuanto a belleza, motivo por el cuál no sería extraño que la ex chica reality haya aprendido uno o más trucos y tips de maquillaje.

Los expertos en makeup saben que existen ciertos tonos específicos que iluminan cada color de ojo, y cuando hablamos de los marrones, el maquillaje verde (por ejemplo) es ideal para hacer el truco. Natalie Vértiz sabría de este tip, por lo que lo usó en una foto de Instagram a través de un delineado amarillo/verdoso que destacó su mirada.

Otra famosa con ojos marrones que también conoce de este tip de maquillaje es Eiza González, que meses atrás también compartió en su perfil de Instagram un makeup look protagonizado por sombras verdes con shimmer. Si bien el estilo no fue el mismo, vemos como Eiza y Natalie comparten un look de belleza que sigue una misma teoría ¡que las hacen lucir fenomenales!