Shakira dona parte del outfit que utilizó en el Super Bowl para apoyar una buena causa

Shakira se desprendió de una de las prendas que lució en su aclamada presentación en el Super Bowl junto a Jennifer Lopez como muestra de un de altruismo en medio de esta pandemia.

La cantante comentó en su cuenta de Instagram que subastaría la chaqueta dorada, elaborada por el diseñador Peter Dundas especialmente para aquella ocasión, con el fin de recaudar fondos para diversas organizaciones que entregan alimentos para los más necesitados.

De esta forma la colombiana se unió al reto All In Challenge y ofreció una de las piezas del outfit con el que deslumbró a principios del 2020. Este look fue elaborado a la medida de la intérprete de “Me enamoré” y diseñado de acuerdo a la coreografía que iba a presentar.

Como se recuerda Shakira mezcló una lujosa chaqueta dorada con aplicaciones brillantes y llena de lentejuelas con un top corto, una falda con flecos en el que mostró su estilizada figura.

"Esta es mi oferta. Una de mis más grandes presentaciones fue el Super Bowl. Y daré mi chamarra hecha a la medida para ese show a un suertudo comprador. Pero no solo eso... la daré en un futuro concierto, y tendrás la oportunidad de ver el show, conocerme, a la banda, al staff, y te la daré en persona. ¡No puedo esperar a que las cortinas se levanten y volver al escenario con ustedes! Mientras tanto, hay que seguir ayudando a quienes más lo necesitan", dijo Shakira durante un video de la subasta que inició con un monto base de más de 17 000 soles.