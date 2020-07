Rosalía nos enseña que las uñas son su forma de darnos grandes noticias

Rosalía es una artista conocida por su distinguido tono de voz y estilo musical, pero también por su extravagante gusto por la moda y la belleza.

Uno de los aspectos ‘beauty’ que más destacan de la española son sus peculiares manicuras, las cuales se han convertido en su método favorito para expresar su individualidad y comunicar grandes anuncios.

Este fue el caso de su última manicure. Para promocionar su más reciente canción, TKN una colaboración que hizo con el rapero Travis Scott, el padre de la hija de Kylie Jenner, Rosalía debutó una manicura XL. Esta tenía un efecto degradé con esmaltes amarillo y naranja, un acabado en punta y sobre los uñas del medio, las iniciales de su tema pintadas con plateado y delineadas con negro.

Los que siguen a Rosalía sabrán que esta no es su manicura más extravagante, pero sin duda es un estilo fuera de lo común que pocas personas se animarían a usar. En su caso, la española sabe que como un sello de su look, no hay mejor manera de dar un anuncio o comunicar una gran noticia que con un set de 'fresh paint'.