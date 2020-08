Hija de Alejandro Fernández se casa en medio de la pandemia con un vestido de princesa

La hija de Alejandro Fernández, Camila, se casó hace unos días en una ceremonia pequeña en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. Y para ello eligió un hermoso vestido de novia de corte princesa en el que lució encantadora.

El cantante mexicano no se quedó atrás y manteniendo la tradición familiar llevó a su hija al altar con su traje típico de mariachi. Un look que también replicó el ahora esposo de su primogénita, Francisco Barba, quien llevaba nueve meses de noviazgo con Camila.

Cabe mencionar que en muchos países a pesar del retorno paulatino a las actividades más regulares muchas novias optado por aplazar sus planes de casamiento y hay quienes se han visto en la necesidad de realizar la ceremonia por videollamadas.

Es por ello que la boda fue bastante criticada en redes sociales pues muchos usuarios señalaron que podría convertirse en un riesgo de contagio de la COVID-19. Los novios se casaron en la iglesia de San Martín de Porres, en Guadalajara, Jalisco, uno de los estados mexicanos con más casos de personas infectadas reportadas.

No obstante, Camila Fernández omitió las críticas y celebró su fiesta de matrimonio con un flamante vestido strapless con encaje y bordados de flores que acompañó con una tiara para redondear su look.

Asimismo, al final de la ceremonia la novia declaró algunos detalles de su feliz relación: “Estoy muy enamorada, es algo muy especial. Es la primera relación seria que tengo, es muy bonita y muy honesta. Jamás me había tocado sentir algo tan lindo. Está ahí para mí, es una persona muy buena que me tocó, gracias a Dios coincidí (con él) en esta vida y pues sí, lo quiero muchísimo (...) Resultó que tenemos muchos amigos en común, vida en común, el que le hace el sonido a mi papá, que es su amigo de toda la vida, es su pariente también. La persona que es, que desde el día uno que lo conocí, me cautivó completamente”.