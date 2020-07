¡Sin bra! Ninel Conde impacta con un atrevido estilo para lucir sofisticado vestido

Ninel Conde es una de las actrices mexicanas más queridas y que así como Maribel Guardia mantiene una destacada figura gracias a una constante rutina de ejercicios y una balanceada alimentación. Atributos que destaca cada vez que usa vestidos de color entero para alguna presentación en la televisión.

Y esta vez no fue la ocasión pues la también cantante modeló un ceñido outfit con el que impresiono a sus fans en Instagram. No obstante, hubo un detalle que llamó la atención particular de sus seguidores.

La recordada actriz de “El señor de los cielos” impactó con un osado vestido rojo que encendió las redes sociales. El diseño en cuestión llevaba uno centímetros por delante de la rodilla y con un escote halter, pero con una ligera abertura con forma de gota de agua en el pecho.

Este detalle hizo que los usuarios de su cuenta anotaran que la cantante no llevaba brasier. Una moda que muchas celebs como Jennifer Aniston han preferido seguir para mantener su comodidad y evitar los sujetadores.

Asimismo, Ninel Conde no desestimó lucir su outfit con algunos accesorios que destaquen su look. Unos aretes XL y unas pulseras plateadas fueron el complemento ideal para su stylish del día.

Además, utilizó unas sandalias de tacón con unos broches dorados que le otorgaron brillo y glamour. Así la mexicana visitó las instalaciones de Telemundo para sorprender a los conductores del matutino “Programa hoy” con este simple, pero efectivo look que estilizó su figura de pies a cabeza.