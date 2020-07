Yahaira Plasencia se luce como una 'fashion girl' con este nuevo calzado de invierno

Yahaira Plascencia no deja de cautivar a sus fans con nuevos outfits desde las lejanas tierras de Rusia donde se encuentra junto a Jeffersón Farfán. Esta vez la salsera compartió en Instagram un look en el que se luce como toda una fashionista.

La intérprete de “Cobarde” modeló un outfit en el que dejó de lado las botas XL para lucir un nuevo calzado que podemos utilizar esta temporada de invierno para conquistar con nuestro estilo.

Yahaira Plascencia esta vez optó por no recargar demasiado sus looks y solamente una cadena plateada en el pecho y unos lentes de sol para complementar su outfit. Pero, el gran acierto de su look sin duda alguna fueron sus botines de piel que sobrepasaron ligeramente sus tobillos.

Además la cantante optó por llevar una cafarena negra de mangas largas que cubría toda la parte superior de su cuerpo. La cantante evitó un look ‘all dark’ y más bien prefirió resaltar su look con una mini falda violeta con botones al lado para lucir sus piernas.

Este look nos permite mostrar un look elegante al cual también podemos agregarle algo de color, para jugar con las texturas y el tono de la falda para darle mayor contraste y brillo a nuestro outfit. Es por ello que fiel a su estilo Yahaira Plascencia no dudó en modelar su figura con esta combinación.

Asimismo, podemos reutilizar la cafarena y los botines para crear un outfit más casual y llevarlos con faldas con volantes, jeans o pantalones de cuero. Así podemos modelar un sinfín de outfits con prendas básicas para derrochar estilo tal como Yahaira Plascencia lo realizó.