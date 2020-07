Magaly Medina se luce como modelo con estos minivestidos 'all dark' a sus 57 años

Magaly Medina todavía no ha revelado una fecha exacta en la que volverá a los estudios de ATV para retomar la emisión de su programa “Magaly TV: La Firme”. No obstante, para alegría de sus fans se mantiene activa en sus redes sociales y lo realiza mostrando sus outfits más osados.

La periodista le sigue los pasos a otras famosas y celebs que modelan sus looks a través de Instagram y se ha lucido con dos looks ‘all in dark’ de impacto.

Magaly Medina muestra su predilección por la moda y sus claves de estilo al llevar una de las prendas que nunca fallan y se mantienen vigentes con el paso del tiempo: el Little black dress.

Este tipo de vestido es uno de los básicos que debemos tener en el guardarropa sí o sí pues nos salvará en más de un apuro. En este caso la conductora de televisión lo llevó en dos versiones altamente recomendables.

El primer outfit es un vestido negro corto, sin aplicaciones o diseños, sencillo, pero funcional pues nos servirá para combinarlo con otros accesorios o prendas y crear nuevos outfits en cada salida. La comunicadora lo utilizó con unos botines negros y un saco blanco con diseños geométricos anaranjados. Además, el agregó unos aretes en forma de aro y recogió su cabello para darle un aspecto más juvenil a su look.

En el segundo look la periodista optó por un estilo más seductor con un vestido de noche offshoulder con aplicaciones brillantes y transparencias en la cintura y un sutil escote en V. Para esta opción también optó por un ponnytail con unas ligeras ondas y un maquillaje con tonalidades oscuras para darle mayor profundidad a su mirada.

Dos vestidos con dos estilos que podemos llevar para cada ocasión utilizando el Little black dress. ¿Y tú wapa con cuál de los diseños te quedas?