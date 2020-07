Jazmín Pinedo se muestra más feliz que nunca con un look al natural y sin maquillaje

Jazmín Pinedo conoce muy bien cuán importante es el cuidado personal para mantener una piel sana y radiante, sobre todo, cuando se utiliza constantemente maquillaje y otros cosméticos a diario en el rostro.

Y si bien estamos acostumbrados a ver a la conductora de Esto Es Guerra con diversos 'make up' elaborados durante cada emisión del reality juvenil, ella también se hace un espacio para relajarse ya sea con un baño de burbujas o con una rutina de ejercicios. En ambos casos lo realiza sin una gota de maquillaje tal como lo mostró a través de su cuenta de Instagram.

En la primera imagen podemos ver a la popular “chinita” muy contenta disfrutando de un momento de relax mientras toma un chapuzón en un mar de espuma y burbujas. Así con el cabello mojado, uno pendientes pequeños y libre de maquillaje devela una de sus facetas de autocuidado.

De otro lado, Jazmín Pinedo, quien suele mostrar sus estilismos con variados vestidos glamorosos durante cada programa en vivo de EEG, también aprovecha sus ratos libres para ejercitarse y por supuesto lo realiza al natural.

En este segundo look la expareja de Gino Asseretto apuestó por un peinado suelto y desenfrenado, tal como muchas veces amanece nuestro cabello, un top negro y una casaca deportiva rosada.

Pero, lo más resaltante, fue que prescindió de make up para esta actividad (sí, hay celebrities y personalidades que también emplean maquillaje al momento de hacer deporte). No obstante, parece que Jazmín Pinedo no comparte esa afinidad y por el contrario prefiere revelar el estado más natural de su piel.