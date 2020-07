Eiza González luce skin tight dress en su último paseo con Timothée Chalamet

Eiza González sabe el poder que tiene la ropa para resaltar hacernos sentir seguras, poderosas y también para resaltar nuestra sensualidad, en especial si queremos que llamar la atención de alguien especial.

Tras el breaking news de su romance con Timothée Chalamet, la pareja paralizó al Internet con sus cariñosas fotos en Los Cabos, México, y hoy tenemos nuevas imágenes de su última aparición juntos paseando por las calles de Los Ángeles.

Para la ocasión, la actriz mexicana usó un outfit que no solo la mantuvo a la moda, sino que se encargó de resaltar su lado más hot: se trató de un skin tight dress (parecido al que Kendall Jenner usó meses atrás) color verde oliva, con tirantes gruesos y escote cuadrado.

Para acompañar su outfit, Eiza González llevó unas sandalias flat slip on, con correas rosadas de diseños en rombos celestes. Para los accesorios, la actriz de ‘Baby Driver’ lució unas argollas y collar dorado que junto con sus gafas negras, le dieron un look veraniego de ensueño.

timothee chalamet and eiza gonzález in LA after their trip pic.twitter.com/9PZe8Vtm1J