Timothée Chalamet: ¿Por qué todos hablan de la ropa interior que usa?

Timothée Chalamet y Eiza González son el tema del que todo el Internet está hablando en el momento. Y es que desde que el portal de espectáculo, TMZ sacó la noticia de su noviazgo con unas fotos de ellos besándose en Los Cabos, México, su romance no ha parado de ser un trending topic.

No obstante, además de lo inesperado que resulta su romance otro tema del que todos hablan es sobre la ropa interior que el actor de ‘Call me by your name’ usó mientras estaba en la piscina con Eiza. Se trata de unos boxers de la marca Fruit of the Loom. Pero, ¿qué tienen de especiales estos calzones?

Numerosos usuarios en Twitter han señalado que a pesar de ser una de las celeridades en ascenso en Hollywood, y que usa lujosas firmas de moda como Dior, Alexander McQueen y Prada, Timothée sigue usando una marca ‘low cost’ para su ropa interior.

Otros al ver la imagen de Timothée Chalamet en boxers Fruit of the Loom bromearon con el hecho que todos los hombres parecen usar esta firma de ropa interior, incluso otras celebridades como Brad Pitt. Bueno, con tal que sean cómodos y cumplan su propósito, ¡parece que a Timmy no le importa mucho si sus boxers son costosos o no!