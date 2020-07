Kourtney Kardashian debuta su cambio de look más extremo: no brows

Kourtney Kardashian es sin duda la Kar-Jenner que menos experimenta con su look, y es que a diferencia del resto de sus hermanas, a la empresaria le gusta mantener su cabello y maquillaje de una cierta manera.

Sin embargo, recientemente la dueña de Poosh ha sorprendido a sus miles de seguidores de Instagram debido a una selfie que publicó, donde se le ve debutando un radical cambio de look que pocos se atreven a usar: no brows.

Usando un hoddie rosado con una dedicatoria por el cumpleaños de Khloé Kardashian (los regalaron en la fiesta de Koko hace unos días), Kourtney Kardashian compartió cómo se ve sin cejas. Ante este nuevo look, los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar.

Ante las dudas respecto si el nuevo look de Kourtney era real o no, la respuesta es simple: la celeb usó un filtro de Instagram, por lo que no es permanente. Otros comentarios comentaron respecto a lo diferente que se le ve a la mayor de las Kardashian con este look más andrógino e incluso futurista.

Quién sabe, quizás si a Kourt le gusta mucho el look se anime a decolorarse o raparse las cejas en algún momento para una ocasión especial. Y tú wapa, ¿qué opinas del look?