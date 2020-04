¿Lavarnos el cabello una vez por semana al estilo Kardashian es nuestra mejor opción?

Cada mujer tiene su propia rutina de belleza para mantener su cabello fuerte y saludable. Y es que cada melena requiere un cuidado particular; sin embargo, existen algunos conocimientos generales acerca del lavado de pelo que deberíamos tener en cuenta.

Y es que recientemente Kourtney Kardashian develó en sus redes sociales que para tener una melena insuperable se lava el cabello una vez por semana. Esta revelación abre nuevamente el debate sobre con la frecuencia con la que deberíamos limpiar nuestra cabellera.

Kourtney Kardashian y sus tips de belleza para el cabello

La socialité reveló durante una entrevista con Sarah Howard, una de sus grandes amigas y colaboradora del portal de belleza y de estilo de vida, que para tener un cabello sano y bonito no se lavaba mucho el cabello. "Ya sabes que no me estoy lavando mucho el pelo porque tiene sus propias grasas naturales", comentó. Y agregó que lo hacía solo una vez a la semana.

¿Qué dicen los expertos?

“Lavárselo con tan poca frecuencia puede hacer que la sensación es que se caiga más ya que los cabellos en fase de caída (telógena) no se desprenden y se acumulan todos para el único día a la semana que se lo lavan y además puede acumularse más suciedad en el cuero cabelludo, escamas por lo que lo ideal es lavarlo con una periodicidad algo mayor, pero depende también del tipo de cuero cabelludo", comentó el dermatólogo Sergio Vañó a la revista Telva.

Asimismo, el profesional Ramón Vila-Rovira, especialista en cirugía plástica y trasplante de pelo y fundador del Instituto Vila-Rovira de Madrid y Barcelona, explicó qué beneficios y perjuicios conlleva aplicar el truco de Kardashian.

"Entre los pros, a nivel general, no hay ninguno. Es una decisión personal, por comodidad o preferencia y normalmente por razones de estética o peluquería o por si nos hemos hecho un peinado especial y no queremos estropearlo. Pero entre los contras, lavarse el pelo sólo una vez a la semana no es saludable, ni para el propio pelo ni para el cuerpo en general", agregó.

"Es como lavarse las manos, debemos mantener una higiene diaria. El pelo se puede lavar o mojar cada día con jabón suave, no hay ningún problema. El hecho de que se ensucie más o menos depende del clima del lugar donde vivamos y de las características del pelo de cada persona (corto, largo, más o menos graso...). Además, el no lavarse el pelo durante toda una semana puede provocar la acumulación de pequeños microorganismos y suciedad", dijo.

Recuerda wapa que lo más aconsejable es acudir a un especialista en primera instancia pues cada melena requiere un cuidado particular pues dependerá del tipo de cabello que tenas, seco o graso, y tu rutina de vida.