¿Compraste ropa online? Estos son los cuidados que deberías tener cuando la recibas

Numerosas tiendas y marcas de ropa están aprovechando sus plataformas online para ofrecer miles de descuentos que muchas de nosotras no hemos podido resistir y ya ordenamos para que nos envíen a casa.

Lo cierto es que debido a la pandemia, no está claro cuándo podremos retomar nuestros viejos hábitos de shopping, y el envío de ropa (zapatos y demás) por delivery es nuestra nueva realidad. Por ello, si ya recibiste tu paquete, estos son las medidas de prevención recomendadas para que evites un posible contagio de covid-19.

Lo primero es manipular tu paquete y lo que hay en su interior usando guantes o bolsas de plástico. Lo siguiente y lo que muchos expertos recomiendan es lavar la prenda con jabón o detergente. Y es que si bien la ropa no es la principal fuente de contagio, el coronavirus puede permanecer hasta 2 horas en superficies de tela, 3 días en plástico, 4 horas en cobre y 2 días sobre el acero inoxidable, según un estudio de The New England Journal of Medicine.

Luego de haber lavado la prenda, lo más recomendable es que están continúen ventilándose un rato después. En cuanto a tus zapatos, puedes limpiarles la suela usando un poco de agua y lejía (con mucho cuidado para no malograr el material a menos que este también se pueda desinfectar) y dejar que se ventilen.

Para tus accesorios, como aretes, collares o carteras, puedes probar pasarles un pañito con desinfectante (con tal que no estropee la superficie) y deja que se oreen por unas horas. ¡Cuando termines no olvides lavarte bien las manos y desinfectar el área!