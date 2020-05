Combina tus accesorios con tus looks sin problemas con estos tips

Es cierto que, los accesorios, juegan un rol importante en tu look, pues son la pieza clave que puede mejorarlos o, si los usas mal, pues llevar tu outfit a la ruina.

Por ello, y de acuerdo a tu estilo, puedes encontrar algunos más discretos y otros muchos más extravagantes, la idea es saber equilibrarlos perfectamente con las prendas que llevas ese día y el evento al que te presentas.

Así que, aquí te dejaremos algunos tips para llevar tus accesorios como toda una profesional y deslumbrar con tus looks.

1. Gama de colores en tus accesorios

No te decimos que todos los accesorios que lleves tengan exactamente el mismo color, pero si puedes lograr que tengan armonía entre ellos y los demás colores de tu look. Puedes crear una interesante paleta entre ellos.

2. Si usas aretes muy grandes, deja un poco de lado los collares

Sabes que es fundamental tener balance entre las prendas y los accesorios, pero también debes tenerlo entre ellos mismos. Por ello, una clave que no debes olvidar es que, si llevar aretes muy grandes, deberás lucir pocos collares para no recargar.

3. No siempre los zapatos y las carteras deben combinar

Seguro esta es una regla que tu mamá y tu abuela siempre decía que la uses, pero déjala en el pasado. Lo mejor es que busques contrastes entre ambos.

4. No olvides de los colores divertidos

Si llevar un look unicolor, no dudes en llevar un accesorio con un color fuerte y vibrante. Definitivamente será el foco de atención y le dará luz y brillo a tu look.

Ya lo sabes wapa, la idea es destacar tu look y que mejor que los accesorios como acompañante ideal para lograrlo.