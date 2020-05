Irina Shayk vuelve a hacer de los biker shorts los protagonistas de su look

Iirina Shayk puede lucir sumamente elegante en una alfombra roja o de lo más casual y relajada si se trata de un paseo por las calles con esta prenda que es la tendencia del momento.

Y es que la cuarentena nos está obligando a optar por llevar las prendas más relajadas y que no sean complicadas de combinar, sobre todo si somos de las que no queremos perder el estilo, tal como lo hace Irina.

¿Cuál es el nuevo look con biker short de Irina Shayk?

Irina Shayk caminaba por las calles de Nueva York cuando fue captada. Su look estaba compuesto por unos biker shorts, junto a una camisa oversize de estampado de cuadros, un estilo que no pasa de moda.

Además, como no podía faltar, que mejor que complementar su look con unas combat boots para darle un toque rudo a su estilo relajado del día a día.

Pero como ella sabe perfectamente que los accesorios juegan un rol importante en nuestro look, no dudo en agregar a su atuendo unos lentes de sol negros y un pequeño bolso que la acompañaba.

Aunque no podemos negar que las biker short mucho tiempo estuvieron ligadas a outfits deportivos, esta vez parece que se han convertido en un nuevo básico del armario, pues no solo se usan en looks casuales, también en algunos con un toque más elegante y divertido.