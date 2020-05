¿Qué truco emplea Kate Middleton para cortar el cabello de sus hijos en cuarentena?

Durante este largo período de cuarentena debido a la pandemia por el nuevo coronavirus muchas personas nos hemos enfrentado a un nuevo reto: cortar nuestro cabello en casa, el cual no excluye a las royals y celebs.

Kate Middleton, por ejemplo, ha debido adaptarse al nuevo contexto y afilar tijeras para recortar la extensa melena de sus hijos, según informó el diario británico The Sun.

Kate Middleton y el nuevo reto de cuarentena

Antes de que iniciara el confinamiento Kate Middleton dejaba en manos de Richard Ward, su peluquero habitual y de confianza, el cuidado del pelo de sus hijos; sin embargo, debido al nuevo contexto la duquesa de Cambridge se ha visto en la necesidad de realizarlo por su cuenta desde casa. Esta tarea es posible gracias a un kit profesional que el experto capilar le enviaba.

“Kate es capaz de cortar el pelo de los niños porque tiene un kit profesional en casa que incluye tijeras, de Richard”, agregó la fuente a The Sun.

¿Cómo hace Kate Middleton para cortar el pelo de sus hijos durante la cuarentena?

No obstante, Kate confesó en alguna ocasión que si bien disfruta peinar el cabello de su hija Charlotte no es muy habilidosa con las trenzas por lo que suele contar con la ayuda de María Borrallo, la niñera de sus hijos. “Carole Middleton les enseñó a ella y a su hermana Pippa cómo cocinar y cómo cortar el pelo a los niños. Para ellas, no es un gran problema”, dijo la fuente. “La niñera española María Borrallo también está disponible, (y) una de sus habilidades es cortar el pelo de los niños. El de George es fácil. A Charlotte le gusta el pelo despejado de la cara y por eso tiene que ser lo suficientemente largo como para hacerse una pequeña coleta. Ambos tienen un pelo fácil de cortar”, dijo.

Además, Kate también se beneficia con la destreza de María en el cabello cuando tiene pendiente alguna videollamada por Zoom. “Kate le suele pedir a María que le arregle el pelo durante el confinamiento. Pero hasta ahora solo se lo ha cortado un poco”.

Así gracias a un set de tijeras e instrumentos profesionales y con la ayuda de su niñera María Borrallo Kate Middleton ha conseguido mantener a raya el cabello crecido de sus hijos.