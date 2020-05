'Beauty secrets': ¿Qué rutina sigue Anne Hathaway para mantener una piel tersa y joven?

Si eres una gran admiradora de Anne Hathaway te encantará conocer que su facialista recientemente reveló los tips de belleza que la recordada protagonista del ‘Diario de la princesa’ realiza para mantener un rostro increíble lleno de luz y brillo.

A través de su cuenta de Instagram Su-Man Hsu se animó a compartir con todos sus seguidoras algunas de las técnicas que le ha recomendado a la actriz hollywoodense y que, de hecho, se aplica en el cutis.

Tip 1: Actitud positiva en todo momento

Su-Man Hsu comentó en una entrevista para Vogue que no existe una única fórmula perfecta para obtener una piel perfecta pues es una suma de varios factores. Así, además de seguir una correcta higiene y limpieza facial, tomar bastante agua y realizar ejercicios, es importante no perder la sonrisa ni la actitud positiva en la medida de lo posible.

Aunque pueda parecer un consejo de automotivación, no podemos engañar a la ciencia de nuestro cuerpo pues cuando uno se siente “feliz” secreta hormonas que nos ayudan a relajarnos y despejar cualquier tensión de nuestros músculos. De esta forma le enviamos señales al cerebro para que libere más endorfinas.

Tip 2: Masajes faciales

Probablemente ya hayamos escuchado sobre la técnica de los masajes faciales y si en ese momento se cruzó un pensamiento de pereza pues eso también es obra del funcionamiento del cerebro, éste siempre buscará la opción más sencilla y sin esfuerzo.

Esta vez este consejo de belleza viene de una especialista que trabaja con grandes celebridades que en su mayoría viven de su apariencia por lo que no pueden dejar pasar ningún detalle. Aprende cómo realizarte estos masajes faciales para rejuvenecer tu piel.

Tip 3: Exfoliación

La exfoliación se debe realizar al menos una vez por semana, si tienes una piel sensible o seca. En caso tengas una piel grasa puedes realizarlo hasta dos o tres veces por semana siempre y cuando no uses ingredientes agresivos para la piel. Y como tip adicional recalca que no solo nos debemos enfocar en el área del rostro sino también el escote y cuello.

Así que ya lo sabes wapa aplica estos tips de belleza, no te deshidrates, realiza rutinas de ejercicios, aunque sean cortas, e incluye estos alimentos ricos en colágeno dentro de tu dieta a diario.