Ventas de champú, desodorantes y rasuradoras disminuyen por la cuarentena

La cuarentena ha tenido un gran impacto en nuestra rutina cotidiana, y en algunos casos, también en nuestros hábitos de higiene. Así lo confirmó un reporte del Financial Times, el cual reveló que las ventas de la firma Unilever (dueña de marcas como Sedal, Lux, Dove y Axe) presentan una caída en productos para el aseo personal desde el inicio del confinamiento.

De acuerdo al director financiero de Unilever, Graham Pitkethly, hubo una “disminución del uso del consumidor en algunas de las áreas más discrecionales, como el lavado y el peinado del cabello, una reducción en las ocasiones de cuidado de la piel y en los desodorantes”.

La vida remota ha disminuido la demanda de productos para el cuidado personal como las rasuradoras, champús, etc. Y es que al no tener que dejar la casa, mucho de su mercado habitual ha dejado de lado este aspecto de sus rutinas. Pero este panorama no aplica a todos.

Por su parte, los jabones, productos de limpieza y los desinfectantes para manos tuvieron un alza en sus ventas. “La gente, por supuesto, está comprando más productos de higiene para las manos y del hogar, y este es uno de los cambios que esperamos ver más allá de la crisis inmediata”, expresó Alan W. Jope, CEO y director ejecutivo de Unilever Global.