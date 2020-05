Colágeno natural: ¿Cómo preparar una mascarilla antiarrugas casera con cáscara de huevo?

El envejecimiento prematuro de la piel es una cuestión con la que muchas mujeres tienen que lidiar pues desean tener un rostro libre de arrugas. Y es que son muchos los factores que provocan que el desgaste del colágeno, principal elemento que favorece la aparición de las líneas de expresión.

Felizmente podemos echar mano de ingredientes naturales para estimular la producción del colágeno. Esta vez queremos enseñarte cómo preparar una mascarilla antiarrugas con la membrana de la cáscara del huevo. Toma nota.

¿Cuáles son los beneficios de la membrana de la cáscara del huevo?

Entre la cáscara del huevo hay una tela o membrana que se forma al interior. Esta tela contiene una alta cantidad de ácido hialurónico, el cual es una molécula diminuta que retiene grandes cantidades de agua por lo que nos ayudará a mantener la piel hidratada. De esta forma lograremos que nuestra piel no pierda colágeno con el paso de los años.

Y si bien no existe alguna base científica que avale estos remedios caseros, estos trucos de belleza naturales son ampliamente utilizados para mejorar el cuidado de la piel. No obstante, recuerda que esto no reemplaza cualquier tratamiento que un médico especialista te pueda recetar.

¿Cómo lo preparo?

Lo primero que necesitamos es reunir 15 o 20 cáscaras de huevos para extraer las membranas, luego debemos lavarlas con un jabón suave, dejarlas secar al sol y guardarlas en un recipiente cerrado. Así hasta conseguir una cantidad suficiente para preparar el insumo principal de la mascarilla.

Una vez hayas recolectado la cantidad necesaria deberás licuarlo o triturarlo en un mortero hasta obtener un polvo. Después de obtener el polvo a base de la membrana de cáscara de huevo tienes varias opciones para prepararlo. Una de ellas es utilizar 100 gramos de vodka. En este caso deberás mezclar ambos ingredientes, colocarlo en un frasco esterilizado y dejarlo macerar por 10 o 15 días. Después deberás colarlo y si quieres evaporar más el grado de alcohol puedes calentarlo en baño María.

¿Cómo lo aplico?

Tónico facial

Puedes usarlo como tónico facial si combinas una cucharadita de la mezcla con media taza de una infusión de té de manzanilla, té verde o agua de rosas. No olvides luego echarte tu crema hidratante.

Mascarilla para contorno de ojos

En el caso que quieras aprovecharlo como mascarilla puedes mezclar una cucharada del preparado con una cucharada de gel de aloe vera, una cucharada de aceite de coco o almendras y vitamina E.

También puedes agregarlo a la crema que habitualmente utilizas para potenciar sus beneficios. Solo debes agregar una cucharada a la cantidad de crema que te echarás. No olvides reposar el extracto toda la noche al aire libre para que disminuya la cantidad de alcohol antes de incorporarlo en tu crema.

Y listo wapa así de sencillo puedes aprovechar las cáscaras de huevo para mantener tu piel joven y tersa por mucho más tiempo.