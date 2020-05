Chunky Highlights: La técnica de teñido noventera que vuelve a alborotar el mundo beauty

Las ‘Chunky highlights’ son la nueva tendencia en tintes para el cabello que está alborotando el mundo de la belleza, pero no es la primera vez que lo hacen, pues a principios de los 2000’s era el look que todas las celebridades del momento usaban.

Jennifer Aniston fue una de las pioneras que estrenó este look y lo popularizó gracias a su rol en la serie ‘Friends’. Después de eso, otras grandes estrellas como Christina Aguilera, las Spice Girls o Cindy Crawford terminaron consolidando las mechas ‘chunky’ como el estilo más cool y sexy de la temporada.

Pasaron los años y las ‘chunky highlights’ fueron reemplazadas con técnicas que en lugar crear mechones gruesos, buscaban que sean lo más delgados y naturales posibles para que se mezclen con el resto del cabello (balayage, baby lights, etc). Sin embargo, desde hace unas temporadas vemos que esta técnica de teñido ha vuelto a ser tendencia y no hay mejor manera de confirmarlo que viendo las publicaciones de Instagram de celebridades.

Kylie Jenner, Beyoncé, Jennifer Lopez y Kim Kardashian son algunas de las famosas que han adoptado este estilo y han hecho de las ‘chunky highlights’ las protagonistas de sus looks, pero no son las únicas. Las amantes de la belleza en todo el mundo también se han animado a llevar este teñido, mostrándonos todas las variaciones posibles que este look tiene y cómo cada una lo puede adaptar a su estilo.

Y tu wapa, ¿te animas a llevar mechones chunky? Si te animas a teñirte el cabello, esta nota te dará los mejores tips de belleza que necesitas para tener un resultado profesional.