¿Es seguro quitarse los lunares en casa? Conoce la explicación detrás de la respuesta

Sabemos lo que estás pensando, ¿qué mejor momento para quitarme ese lunar que me molesta que ahora durante el confinamiento? Tengo tiempo de sobra y si el resultado no sale como lo esperaba, no tengo que enfrentarme al mundo exterior. Esto podrá sonar tentador, pero, ¿sabes si es seguro que lo hagas desde tu casa, con cero experiencia y sin la supervisión de un experto?

La respuesta más simple y correcta es NO. Aunque en los últimos años han surgido diferentes dispositivos para eliminarse uno mismo lesiones en la piel, lo más importante antes de eliminar una lesión es un diagnóstico, y para ello es necesario recurrir al especialista, comentan en Face Clinic.

Además, un dermatólogo, gracias a su formación y su experiencia en el cuidado de la piel, podrá determinar cuál es el mejor método para eliminar dicha lesión. Muchas veces también es necesario el análisis histológico del lunar después de su extirpación, lo cual es imposible si la persona lo ha eliminado en casa.

También hay que destacar que la realización de estos tratamientos puede enmascarar una lesión maligna o modificar una benigna, dificultando el trabajo del especialista a la hora de un diagnóstico o tratamiento posterior. En pocas palabras, ¡no te quites los lunares en casa, pues no es seguro! Para ello, deberás acudir a un dermatólogo que te atienda.

¿Cómo elijo a un dermatólogo para quitar los lunares?

Es importante que quien valore tus lunares tenga la especialidad de dermatología, porque es un médico que se ha especializado en la valoración de lesiones cutáneas, por lo que es el profesional más cualificado para distinguir lesiones benignas y malignas donde puede además, determinar y realizar el tratamiento más adecuado.

Con información de: Europa Press