¿Todavía no tiñes tu cabello? Estos tonos son ideales para mujeres de piel canela

Recientemente hemos visto a diversas celebrities usar diversos recursos para cambiar su look durante esta cuarentena. No solamente por diversión u ocio muchas mujeres han optado por echar mano del tinte, las canas del cabello están a la orden del día y ello ha generado también la masiva necesidad de pintarse el pelo.

No obstante, sea cual fuera la razón, lo cierto es que nunca deben faltar motivos para incorporar un nuevo estilo en nuestras vidas. Por ello queremos compartirte los tonos de tinte que están en tendencia por si todavía no te has animado por un color en particular.

Tono de cabello Maple

Kendall Jenner es una de los mejores referentes si queremos probar nuevo tonos de tinte sin arriesgar demasiado. Antes de la cuarentena lucía el tono maple para darle mayor luminosidad a su melena. No olvidemos que la modelo también aplica mascarillas para el cuidado de su piel.

Además, si tienes la piel canela esta opción es ideal para resaltar el color de tu tez sin variar demasiado el tono natural de tu melena. Y si lo acompañas con un corte de acuerdo a tu tipo de rostro podrás estilizar tu cutis de forma casi instantánea.

Tono de cabello Almendra

Desde que inició este 2020 este tono se convirtió en una de las tendencias en los salones de belleza por lo que no debería pasar desapercibido en tu lista de opciones.

Asimismo, le dará un efecto parecido al balayague con toques de luminosidad que rejuvenecerá el aspecto de tu melena.

Tono de cabello Café chocolate

Si posees una melena de color castaño esta propuesta es la que más conviene pues iluminará los cabellos claros que ya tienes de forma natural. Además, es perfecto si recientemente teñiste tu cabello y estás sufriendo los estragos de la decoloración.

Este estilo es más oscuro que el resto por lo que emparejará el tono de tu pelo y que tampoco requiere muchos retoques pues se considera de bajo mantenimiento.

No olvides wapa que si piensas teñir tu melena o ya la has teñido es importante incorporar mascarillas capilares para evitar la resequedad y opacidad.