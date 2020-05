¿Tratamiento facial con leche materna? Sí, hidrata y rejuvenece el rostro

Nadie puede discutir que la leche materna es la mejor alimentación que se le puede brindar a un bebé. Pero, ¿alguna vez imaginaste que también puede ser empleado para realizar diversos tratamientos de belleza y mascarillas faciales?

Y es que si es beneficioso para un recién nacido gracias los diversos nutrientes y sustancias que posee también lo es para el cuidado de nuestro rostro. Continúa leyendo para descubrir todos los usos cosméticos de la leche materna.

¿Cuáles son las propiedades de la leche materna?

Esta sustancia posee un componente que ayuda a disolver la grasa y que también se encuentra en el aceite de coco: ácido láurico. Asimismo, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias sirve para acabar con todas las impurezas de la piel y darle un aspecto renovado y terso.

Aunque parezca asombroso algunas marcas ya usan la leche materna como insumo principal para mascarillas faciales como es el caso del centro de estética Mud Facial Bar de Chicago, que según la revista Mía ha sido todo un éxito. Aunque utilizan solo 14 gramos de leche materna han generado cierta polémica. No obstante, las mamás lactantes también pueden emplearla de forma casera y sencilla.

1.Leche materna para tratar el acné y suavizar el rostro

La leche materna es bastante recomendada para tratar problemas en la piel como el acné debido a sus propiedades antimicrobianas pues la naturaleza le ha proporcionado lo necesario para luchar contra bacterias, virus y parásitos.

Así se puede aplicar directamente en el rostro y dejar que actúe por unos 20 minutos o también se puede combinar con un cucharadita de miel para potenciar los efectos. Hemos probado ambas opciones y podemos dar fe de su eficacia.

2. Leche materna como acondicionador para el pelo

De acuerdo al portal Vix la leche materna también puede ser aprovechada para darle más brillo y fuerza al cabello. Según menciona la blogger llamada Curly Nikki asegura que puede acabar con el frizz también. Habrá que darle una oportunidad a este tratamiento.

3. Leche materna para elaborar jabón corporal

El uso de la leche materna para preparar jabones ya ha sido aprovechado por varias empresas grandes. Una de ellas SpeckledMilk, el cual recepciona leche materna de las madres y lo combina con aceite de coco y oliva.

Y bien wapa ahora que conoces los beneficios de la leche materna, ¿te atreverías a utilizarlo en algún tratamiento de belleza o mascarilla? Si todavía no te sientes lista o no tienes el insumo principal no olvides que puedes usar otros ingredientes naturales como la maicena y miel para mantener tu rostro impecable. ¡No hay excusas!