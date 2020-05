Tinte de henna: Milenaria técnica de la India para matizar las canas del cabello

No importa el color de cabello ni la edad que tengas, las canas no perdonan. Frente a este panorama, muchas mujeres ya no saben qué remedios o productos utilizar para recobrar la pigmentación natural de su pelo sin tener que recurrir a los tintes convencionales.

Y es que cuando se trata de mantener el cuidado del cabello es mejor recurrir a ingredientes naturales para no maltratar el pelo. Esta vez vamos a explicarte los beneficios de la henna y cómo puedes utilizarlo para teñir las canas.

¿Para qué sirve la henna?

La henna es el polvo que se extrae de la planta Lawsonia Inermis el cual es bastante utilizado como tinte natural para el pelo pues gracias a sus componentes influye en la coloración del cabello y le da un tono cobrizo intenso. Asimismo, este tinte también es empleado para teñir las cejas y la ropa en países como la India, Pakistán e Irán.

Cabe mencionar que para obtener óptimos resultados influye mucho el estado del pelo. Es decir, si se encuentra dañado o deshidratado los efectos no serán los mismos frente a un cabello sin déficit de nutrientes.

¿Cuáles son los beneficios de la henna para el cabello?

Además del uso cosmético que vamos a darle, esta planta le aportará brillo y suavidad al pelo pues es muy rica en sales minerales, entre las que destacan el hierro, calcio, potasio, zinc, cobre o manganeso.

En ese sentido, obtendremos mayor hidratación, nutrición y reduciremos la producción de caspa mientras le damos un tono natural y duradero a nuestra melena.

¿Cómo teñir el cabello de forma natural con henna?

Paso 1: Prepara la mezcla con 100 o 200 g de henna (dependerá del largo de tu pelo) y añádele un limón exprimido o un chorrito de vinagre de manzana para oxidar el pigmento de la henna.

Paso 2: Revuelve hasta conseguir una pasta homogénea y luego agrega un poco de agua caliente hasta obtener una textura ni muy líquida ni muy espesa.

Paso 3: Después de preparar la pasta cúbrela con un papel film o un plástico y deja que repose durante unas ocho horas en un lugar seco y fresco.

Paso 4: Colócate unos guantes y usa una brocha para aplicarte la henna sobre tu cabello. Tu pelo deberá estar seco y limpio antes de comenzar a teñirte. Si gustas puedes echarle un par de cucharadas de aceite de coco al preparado pues la henna es bastante astringente.

Paso 5: Al momento de aplicar la henna deberás dividir tu pelo en varias secciones y echarlo mechón a mechón con mucho cuidado. Realiza suaves masajes para que penetre mejor la mezcla.

Paso 6: Cubre tu cabello con una gorra de baño y espera por un par de horas a que la aplicación comience a surtir efecto. Si quieres un tono más intenso déjalo más tiempo.

Paso7: Aclara tu cabello con un poco de agua tibia y luego lava tu cabello con un poco de champú hasta que no queden más restos de henna.

Y listo wapa de forma práctica y sencilla puedes cambiar el tono de tu pelo con una técnica milenaria muy frecuente en la India. No olvides usar un polo viejo para no malograr tu ropa y cubrir el piso del suelo donde te aplicarás la henna.