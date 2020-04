5 trucos de moda para repetir tus jeans en la semana y que nadie lo note

Siempre hemos dicho que, para crear grandes looks, no es necesario tener un clóset como el de las Kardashian y es que es cuestión de saber jugar con las prendas que tienes en tu armario para darle un giro distinto a tu outfit y hacerlo ver diferente a lo habitual.

Es así que, todas sabemos que el jean es el básico del armario, pero como a todas seguro alguna vez nos ha pasado, puede que tengas uno en especial que te queda perfecto y que no quieres dejar de ponértelo.

Por ello, es que aquí te daremos algunos tops que puedes tomar en cuenta para llevar esta prenda en la semana y que nadie note que se trate de la misma. Toma nota.

1. Animal print, gran aliado

Al llevar un estampado de animal print, sea en una camiseta, una blusa o un blazer harás que toda la atención se concentre en la parte alta de tu look, así tu jean pasará a segundo o tercer lugar. Agrégale accesorios pero evita recargar.

2. Lleva un look básico, pero evita que sea recurrente

Muchas veces creemos que los jeans son solo para llevarlos con básicos como camisetas y zapatillas o zapatos planos. Pues es momento de eliminar esa idea de tu cabeza, dale vida con alguna prenda colorida, de plumas o cualquiera que la haga ver distinta, pues el denim queda bien con todo.

3. Accesorios para el outfit

Una cartera colorida, unos zapatos de tacón o bajos pero con un estilo distinto e incluso la correa que llevas ayudará a levantar tu look, así que comienza a prestarle atención a estos detalles que te harán ver diferente.

4. No repitas la misma combinación dos días seguidos.

Si hoy llevaste una blusa con tu jean y zapatillas, no olvides llevar un look completamente distinto al día siguiente. Puedes apostar por un top con un blazer encima y unos mules, por ejemplo, para variar.

5. No temas a los colores

Si dentro de tu clóset tienes esas blusas coloridas que no te atrevías a usar porque no tenías idea de con qué combinarlo, este es el momento perfecto para usarlas. Recuerda que los jeans tienen la capacidad de combinar perfecto con todo, es como un tono neutro, así que no tendrás problema esas prendas de colores.