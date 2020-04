Luce tu estilo sin importar la talla

En nuestro país somos muchas las mujeres que tenemos caderas bien pronunciadas, es decir entramos en el prototipo curvy, pero ¿y si tu silueta no es así?, ¿si más bien eres el otro extremo?, ¿qué hacer? Es probable, que si eres una de ellas, te sientas identificada al momento de ir de compras.

Así como existen las chicas curvy, están también las que son delgadas y de ellas se trata esta nota. Revisando mi cuenta de Instagram encontré a Ana María Uzuriaga, que compartía parte de su historia. Ella contaba que en su adolescencia era extremadamente delgada y que eso la marcó mucho al punto que la llevó a dedicarse a la asesoría de imagen.

“Ser flaca es fácil dicen algunos, minimizando ciertos problemas que pueden suscitarse solo por el hecho de autopercibirse muy flaca. Le llamo problema, pues para mí lo fue, pero soy consciente de que el uso de esta palabra es muy relativa y está condicionada a la perspectiva desde donde se vea”, contó Ana María a Wapa.pe.

¿Qué sucede con las chicas que son extremadamente delgadas?

En muchos casos es un detalle de contextura y quizás de problemas metabólicos. Cuando eres adolescente sobre todo, empiezas a compararte con el desarrollo que el resto de chicas están teniendo y justo esta comparación puede resultar en una confusión por varios temas.

El primero: sigues creciendo en tamaño, pero el cuerpo aún no ha desarrollado las características típicas de la edad. Lo que nos lleva a tener problemas para encontrar la talla ideal.

El segundo: porque hay conflicto de percepción en el sentido de que te ves niña, pero sientes que quieres verte grande. Este conflicto puede llevarte a exagerar con las piezas que eliges para tus outfits con el fin de aparentar la imagen que quisieras tener.

Obviamente estos temas no son netamente de la adolescencia. Puedes tener esa contextura durante toda tu vida, por lo que debes aprender a aceptarla e identificar las áreas de tu cuerpo que más o menos te gustan.

¿Por qué?, pues de esta manera identificarás adecuadamente las prendas que favorecen, armonizan o estilizan las zonas que menos te gustan y potenciar las que sí.

¿Qué estrategias debemos tener en cuenta al vestir este tipo de cuerpo?

1. Identifica tus marcas: están las locales o internacionales en las que puedes encontrar tu talla y corte ideal. Es momento de entender que no todas las marcas nos van a favorecer, pues cada una tiene un público, fit y estilo. Esto será importante, pues más allá de ser limitante, será una buena oportunidad de ser única.

2. Si encuentras que alguna prenda que te gusta, pero no te va bien con la talla, puedes entallarla. Primero evalúa si el entalle no resultará muy extremo, de lo contrario, la prenda podría perder la forma y diseño.

3. Define tu cintura: este consejo será relativo a tu estilo. Usa cinturones para definir tu silueta, acompaña tus pantalones, vestidos u otras prendas con este accesorio. En el invierno puedes jugar con este complemento para darle el toque de color a tu look.

4. Es momento de usar prendas con pliegues, drapeados, tableros, bolsillos grandes en tus pantalones y faldas. Estos ayudarán a dar volumen a la zona de tu cuerpo.

5. Las telas estructuradas, tejidos gruesos, texturas, full aplicaciones y estampados serán para ti.

6. ¿Quién dijo que las prendas oversize no te favorecen? Es momento de derribar este mito, pero para eso deberás entender que necesitas un elemento extra que te ayudará a definir la cintura o la cadera. Puedes jugar poniendo el cinturón sobre una chompa, saco o trench oversize. Este truco te ayudará a generar volumen en caderas y busto, además marcará tu silueta. También puedes anudar las blusas o t-shirts para lucir fabulosa.

7. Si se te notan los huesos de la clavícula en el escote, puedes optar por 2 trucos: usar prendas de cuello alto complementados con algún collar o accesorio. La otra opción será no usar escotes muy rebajados o elegir aquellos que tienen detalles, como recogidos o volantes que le den un grado de volumen. Vale acotar que si no tienes problemas con tu escote, no será necesario este tip.

8. Las correítas de los zapatos pueden ayudarnos a lucir piernas más esbeltas.

Como consejo final, sin importar el tipo de cuerpo que tengas, acéptalo, ámalo, reconcíliate con él y ponle mucha actitud. Esto último es clave, pues la actitud es el complemento más importante para lucir fabulosa.

Si quieres conocer más sobre Ana María Uzuriaga puedes entrar a su IG, la hayas como: anamariauzuriaga