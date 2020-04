Tips de moda para usar jeans y siempre vernos fabulosas

Encontrar los jeans ideales no es un trabajo fácil. Incluso hasta cuando te los pruebas en la tienda, es posible que al poco tiempo de llevarlos te des cuenta que la talla que escogiste quizá no era la adecuada para ti, lo que supone un motivo para no sentirte cómoda con tu elección.

Es probable que al inicio del día sientas a tus jeans rígidos o muy pegados, optando por otro que sea más holgado, olvidándote de los otros por largas temporadas. Todo hasta que cosas de la vida los hallas y te propones darle otra oportunidad de usarlos.

¿Cuál es el tip para lucir un outfit con jean ideal?

Felizmente, existe una solución que evitará que esto te vuelva a pasar, quizá te parezca extraño, pero la nueva tendencia que están usando muchas mujeres para lograr que sus jeans les queden perfectos durante el día es dormir con ellos. Así es, puede sonar algo descabellado, pero te sorprendería lo efectivo que resulta.

Este tip de moda sirve sobre todo con los jeans de corte loose fit que te tendrían que quedar más sueltos, ya que mientras te encuentras echada, los tejidos de la mezclilla se irán estirando poco a poco, consiguiendo que al día siguiente la tela se sienta menos dura y que los pantalones se vean impecables.

En este momento, te estarás preguntando qué tan molesto es dormir con jeans, y la respuesta es: según el corte. Lamentablemente, para lograr el ajuste ideal utilizando este proceso, es necesario sacrificar algunas horas de tu sueño profundo, ya que esta pieza puede ser lo menos cómoda para tus piernas y abdomen que otras. Por eso, resulta una solución solo para aquellos días en los tienes ganas de usarlos.

Hay quienes tienen un amor odio con esta técnica, pero sin duda vale la pena tenerlo en cuenta para esos casos de emergencia. A veces un buen outfit amerita el sacrificio ¿o no? Influencers como Olivia Palermo han contado alguna vez han usado este tip de moda para obtener un fit perfecto.