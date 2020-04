Mantén como nuevos tus jeans con estos consejos útiles

Los jeans son la prenda más cómoda, con más estilos existentes y versatilidad para armar looks. Además, nos da la libertad de poder caminar, saltar y correr sin sufrir un accidente lo que la convierte en la pieza favorita de toda mujer. No obstante, la vida útil de estos pantalones se reduce a que no los cuidamos bien, es decir nuestros hábitos de lavado los terminan dañando.

No laves tus jeans con agua caliente

Lo peor que puedes hacer es lavar tus jeans con agua caliente. Las altas temperaturas debilitan las fibras de las telas, excepto el algodón. Por ello, la temperatura adecuada para lavar la ropa es de 26 grados.

Jeans negros

A nadie le gusta ver cómo sus jeans se desgastan poco a poco. Con cada lavada el color pierde intensidad. Pero no desesperes, hay algunos trucos que te ayudarán a mantener su color intacto. El primer consejo tenderlo bajo techo, que no exposición al sol, aunque será más claro se puede tardar en secarse, el sol suele desgastar el pigmento. También utiliza un detergente especial para ropa oscura, de esa forma el pigmento se desgastará menos.

Considera lavar a mano

Otra alternativa es lavar los jeans a mano, quizá no es la favorita de muchas porque te dañas las manos, pero evitarás que se desgasten. Sin embargo, también hay ciertos cuidados que debes darles. Por ejemplo, no tallarlos con mucha fuerza ni usar demasiado detergente y debes asegúrate enjuagarlos bien. Los residuos de detergente o suavizante afectan los pigmentos de tu ropa. Incluso, prescindir del suavizante ayudará a que conserven su forma.

Reglas del prelavado

Hay algunas reglas de prelavado que pueden ayudarte. Una es voltear tus pantalones al revés. También debes asegurarte de cerrar los zippers de tus pantalones. Para eliminar las manchas persistentes procura remojar tus jeans con agua y detergente suave unos minutos antes de lavarlos. Incluso, prescindir del suavizante ayudará a que la prenda conserve su forma.