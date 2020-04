Expertos revelan cómo acelerar la caída de las pestañas postizas de forma segura

Si hablamos de extensiones de pestañas, el consejo número uno que dan los expertos en no tratar de removerlas en casa pues esto puede ser más perjudicial que el look disparejo que tienes ahora. Sin embargo, sabemos que ahora debido a la falta de centros de belleza, algunas personas no resisten la tentación y quieren aprovechar el tiempo en confinamiento para dejar que sus pestañas naturales se recuperen. Por ello, aquí te damos los tips de belleza revelados por expertos en el tema para que puedas acelerar la caída de las pestañas postizas de forma segura en casa.

1. Remueve tu maquillaje todas las noches

Como toda amante de belleza y entusiasta del cuidado de la piel sabe, siempre debemos quitarnos el maquillaje antes de irnos a dormir, pero en especial si tienes extensiones de pestañas. "Dejar el maquillaje durante la noche puede obstruir las glándulas de los párpados, al igual que otras áreas del rostro, lo que podría provocar orzuelos dolorosos, inflamación, e impedir el crecimiento de las pestañas naturales", dijo la dermatóloga neoyorquina Shari Marchbein, para Allure.

2. Use un desmaquillante de ojos a base de aceite.

La textura pesada del aceite ayuda a disolver las partículas de pegamento que usan para adherir las extensiones a tus pestañas.

3. Toma duchas calientes y vaporosas

El vapor secará el adhesivo, tornándolo quebradizo y aflojando la unión que conecta las extensiones con las pestañas naturales.

4. Aplica aceite de ricino en las pestañas, - antes y después de la extracción-, con los dedos antes de ir a dormir

El aceite de ricino disolverá lentamente la unión del adhesivo mientras duermes, aflojando las extensiones para que sea más fácil que se caigan por sí solas. Eso sí, "cuando hagas esta ‘extracción’ casera, no esperes que las extensiones se salgan todas al mismo tiempo ya que sólo un removedor de adhesivo especial disponible en los salones de belleza puede lograr esto sin dañar sus pestañas naturales", advirtió Veronica Tran, fundadora del spa canadiense ‘Pretty in the city’.

Una vez que todas tus extensiones se hayan desprendido con éxito, los expertos sugieren continuar usando aceite de ricino en sobre tus pestañas naturales antes de ir a dormir, para ayudar a fortalecerlas nuevamente.

"El aceite de ricino se ha utilizado tradicionalmente como un remedio natural para combatir el adelgazamiento del cabello y las pestañas", dice Joshua Zeichner, un dermatólogo certificado por la junta de la ciudad de Nueva York. "Al igual que los acondicionadores para el cabello, forma una capa protectora sobre el tallo del cabello para literalmente espesarlo y mejorar el crecimiento saludable".

5. Deja de usar tu rizador de pestañas por un tiempo

Finalmente, Clementina Richardson, fundadora de un conocido salón de pestañas en Nueva York recomienda mantenerse alejado de los rizadores mecánicos ya que pueden dañar las pestañas naturales de muchas maneras, sobre todo ahora que se encuentran débiles. Las consecuencias de usar el rizador en este período pueden ser arrancar las pestañas incluyendo desde la raíz o partirlas por la mitad.

Así que ya lo sabes wapa, si vas a intentar remover tus extensiones de pestañas en casa toma todas las medidas de precaución que los expertos en la materia aconsejan y sé paciente, pues es probable que con estos métodos seguros, los resultados no sean inmediatos. Tendrás que esperar un poco para los resultados, pero estos son los mejores métodos para que en el proceso no dañes tus pestañas naturales.