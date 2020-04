Bob mocha, el corte de cabello que se populariza durante el confinamiento

Cada año en el mundo de belleza una rama de este campo sobresale para convertirse en el protagonista del año, y para el 2020 esos son los cortes de cabello; un estilo en particular es el bob mocha.

El corte bob es uno de los estilos más populares desde hace un año, y este no es la excepción. Este modelo, está inspirado en la moda de los 90 y como buen bob, no se limita a una sola forma, pues puede lucirse recto, asimétrico, degrafilado o como más te guste.

En cuanto a su nombre, este look se caracteriza por estar bañado con un tinte castaño oscuro y unos cuantos reflejos más claros, que se asemejan al café mocha. Lo mejor de todo es que no debes seguir una técnica específica para darle a color a tu cabello, ya que todo depende de la intensidad y el look que quieras.

Además, el bob mocha luce como un estilo que podemos probar en casa mientras estamos en confinamiento, ya que puedes cortar tu cabello por ti sola, y dependiendo del efecto de teñido que desees, también puedes hacer las mechitas con técnicas básicas y suaves para darle luz y movimiento. Una de las famosas que ya lo luce es Kaia Gerber, y tú wapa, ¿te animas?