¿Quieres cortar tu flequillo esta cuarentena? Te explicamos cómo lograrlo paso a paso

El período de cuarentena ha sido extendido debido al aumento de casos por el nuevo coronavirus por 13 días más. Ante esta nueva situación debemos aprender a lidiar con algunas actividades de belleza que solíamos dejarselo a los especialistas.

Una de esas tareas tiene que ver con el corte de nuestro cabello. Pero, ¿qué pasa si también tenemos un flequillo? La cosa se complica aún más pues sabemos que esos mechones crecen rápidamente y pueden llegar a ser incómodos si están muy crecidos.

Por ello si ya tomaste la decisión de recortar tu flequillo te explicamos paso a paso cómo lograrlo siguiendo los consejos de un experto. En este caso tomaremos la recomendación de Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, que el portal Vanitatis El Confidencial compartió.

¿Cómo cortar mi flequillo exitosamente en esta cuarentena?

Antes de empezar con el recorte de tu flequillo Dhiran Mistry, del salón David Mallett New York recomienda que sea cuando tu melena esté seca y, mejor aún, si no has utilizado el secador pues así tendrás el largo natural del cabello y no uno forzado.

1. Primero, peina el cabello con un peine de púas finas.

2. Consigue un espejo y divide tu cabello en tres partes en forma de triángulo. Tienes que buscar el punto donde la cabeza se curva y se ve más abombada: ahí es desde donde marcamos el flequillo.

3. El triángulo debe comenzar en el centro del tabique y luego llegar más o menos hasta las tres cuartas partes de la ceja.

4. Si queremos que el flequillo sea más espeso entonces hay que iniciar la punta del triángulo desde más atrás. En caso no tengas un cabello muy abundante el experto recomienda no iniciar el flequillo demasiado atrasado para no restar densidad a los laterales.

5. Deberás usar los dedos índice y corazón para atrapar el flequillo entre los dedos y estirar el cabello. Usa los dedos para controlar el largo que buscas y el sobrante que queda por encima es lo que deberás cortar.

6.El experto recomienda también no cortar el cabello de forma recta sino en diagonal. "En vez de hacer un corte al ras, es mucho mejor entrar con las tijeras inclinadas, cortando con movimientos ascendentes, con un gesto como de picoteo", explica.

7. Finalmente el especialista indica que es mejor entresacar y eliminar las partes más largas pues así el resultado es más natural y si hay errores pasan desapercibidos.

Video con otro método para cortar el flequillo