¿Cómo combinar un crop top? Las hermanas Ferragni te enseñan a hacerlo

Si revisamos nuestro armario, es probable que encuentras más de una prenda que usaste solo una vez o que la compraste para alguna ocasión especial que no llegó, sin embargo es momento de sacarle provecho.

Si eres de las chicas que siempre tiene una prenda que está -o estaba- en tendencia, no dudamos que tengas en tu armario un crop top. Esta pieza es cómoda y, sobre todo, sensual por lo que no dudamos que quieras lucirla. Pero, si no sabes cómo llevarla perfectamente, la hermanas Ferragni llegan a salvarte.

¿Cómo lucir un crop top de forma diferente?

Con cuero

Para llevar un estilo más atrevido, que mejor que combinar tu crop top con una falda de cuero negra. No dudes que este estilo te dará un aire mucho más elegante y estilizado por el brillo del cuero. Puedes agregarle tacones o para más comodidad, unas botas bajas.

Con falda midi

Si lo que quieres es seguir luciendo tendencias, estamos convencidos que la falda midi es lo que necesitas. Así que no tengas problema en llevar tu falda favorita con tu crop top. Recuerda que es ideal llevar una prenda estampada y una de color entero para no recargar el look.

Estilo Sastre

Un sastre también puede llevarse de semanera moderna con un crop top. Evidentemente no es para reunión de oficina, pero si para una reunión con amigos o una fiesta. Puedes elegir un crop top con brillos para destacar y sí que quedará genial.

Estilo Deportivo

Si quieres hacer deporte en casa o simplemente te quieres sentir cómoda en cuarentena. No dudes en llevar tus crop top con biker shorts o leggins. Además, para el frío de la tarde, puedes aprovechar en llevar tus casacas de jean o camisas del mismo estilo.