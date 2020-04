Hasta en cuarentena Blair Waldorf nos inspira para estar en casa

El estar en casa es una excelente excusa para no cambiarnos de ropa y quedarnos en pijama, pero también esta cuarentena es ideal para probar nuevos estilismos con lencería. Los motivos sobran: podrás sacar tu lado más sexy, existen diseños sofisticados, favorecedores para todos los gustos y tipos de cuerpo, es una manera de relajarte y consentirte un poco o, mejor aún, puedes llevar algo simple porque sí.

Y es que la lencería no solo se reduce a conjuntos de sostenes con calzones, hay looks que realmente son inolvidables que puedes crear con tan solo un camisón lencero y por si no lo sabías Blair Waldorf es el personaje que mejor transformaba estas prendas.

La amante de la moda interpretada por Leighton Meester sabía el poder de lucir un buen conjunto de lencería debajo de diseños de alta costura. Es más, en muchas escenas de Gossip Girl sus outfits underwear se llevaron todo el protagonismo, otorgándonos momentos de moda memorables.

Blair Waldorf dio lecciones que pueden inspirarte para vestir durante el #Yomequedoencasa con ropa interior de Alta Costura, por ello hicimos una recuento para que elijas con el que más te identificas o armes algo que se adecue a tu estilo.

El camisón lencero SIEMPRE es buena idea

En el séptimo capítulo de la primera temporada pasó uno de los momento de inflexión más importantes de Blair Waldorf, donde un camisón lencero fue el protagonista de un baile en un bar estilo burlesque. La actriz lució un vestido lencero de la firma italiana Valentino, parte de la colección primavera/verano 2007 y nos mostró que esta pieza se lleva bien debajo de la ropa, pero se mucho mejor si llevas por sí solo.

Para estar en casa, puede funcionar en aquellos días que deseas cambiar la pijama de felpa y sentirte más femenina.

Los rompers también son una gran apuesta

Estas piezas son conjuntos clásicos conformados por un top de tirantes y shorts mini. La clave para llevarlos de manera sofisticada es elegir los que tienen acabados satinados y en colores muy tenues o con contrastes. En el tercer capítulo de la tercera temporada, la joven privilegiada de Upper East Side usó un modelo de la firma francesa KIKI de Montparnasse.

El obligado: Las batas con camisón

Las batas son piezas obligatorias en el homewear y Blair Waldorf les sabía sacar provecho como pocas. El secreto era vestirlas con camiones de corte lencero como lo hizo en el episodio del capítulo 22 de la quinta temporada. Su sello fue hallado en efecto de seda en tonalidades muy delicadas.

Los corséts

Otro estilo recurrente en Blair Waldorf era el de lleva tops con un breve corte de corsét sin llegar a ser demasiado ajustado, pero sí muy favorecedor para resaltar la cintura. Ella los vistió en tonos neutros con sutiles estampados florales que elevaban su estilismo de manera muy girly.