¿Calzones de la abuela? Estilo que el #Yomequedoencasa ha puesto en tendencia

Estos diseños conocidos en el pasado han ido ganando popularidad entre los conocedores de la moda, primero fueron los pantalones de abuelo, luego las cadenas de los lentes y ahora las bombachas de abuela, que contra todo pronóstico se han vuelto en una de las tendencias más provocadoras en Instagram durante esta temporada de cuarentena.

Podemos llamarlo aburrimiento, también consecuencia de mucho tiempo en jean y bikinis de tiro alto, otra señal el regreso triunfante de la década más popular los noventas, pero fueron las insta girls y modelos las que alardearon estas prendas de cintura alta y algodón en sus redes sociales, ya sea en conjuntos combinados, con mascarilla para la cara, con gatos, conejos o perros en brazo, en topless, con cropped top, entre otros. Todo señala a una misma idea: comodidad y, obviamente, fotogenia.

Lo que tienen en común todas esas fotos parece ser el deseo de evocar una especie de nostalgia por estar en casa, irónico de esto es que la mayoría ya estamos. Quizá es una manera de decir: yo también estoy en cuarentena, pero no estoy usando pantalones, porque así me siento más cómoda. Es una especie de invitación de bienestar, en las rutinas de belleza, en el narcisismo sin complejos, todo esto representado en las panties de abuela.

Ante el feed del Instagram de muchas it girls estaban llenos de imágenes de Street style, ahora se pueden ver conjuntos de suéter de capucha con pantalones, así como bóxer varoniles con camisas oversize, polos sin mangas y calzones de abuela.

Estas son las diferentes maneras de cómo las influencer documentan esta tendencia de ropa interior:

En código tomboy

La tendencia de los calzones de la abuela ha abierto el camino para el uso del brief o interior masculino, aunque Carrie Bradshaw ya nos había dado permiso de usarlo antes. Esta pieza se caracteriza por un corte alto y con costuras verticales a los lados de la cadera. Las insta girls balancean la carga varonil con cropped tops, muchos accesorios y posas ultra sexys o sencillamente un polo de algodón.

Como parte de una rutina de self care

El mensaje que da las bombachas de la abuela es: me quiero, me cuido, me consciento. Puede venir de lo más cómodo que son, de sus tallas extra grandes o de lo delicado del material, algodón ultra suave, pero pocas prendas llenan de amor propia al que la usa, así como lo hace los panties de abuela.

Las tonalidades hacen guiños a la década de los noventas donde más predominó este tipo de ropa interior, o sea blanca, nude o negra.

Con cropped top o cropped sweater

Para darle más predominancia, las influencers usan camisetas o chompas cortas para mostrar el tiro alto, detalle que caracteriza a esta ropa interior. Posar en cama o acostada en un sofá no es obligatorio, pero sí recomendado.

No nos sorprendería que al acabar este periodo de aislamiento y las influencers tengan que combinar sus prendas para salir a la calle, empiecen a combinar la panty de la abuela o el brief masculino, con jeans a la cadera para terminar de hacer una evocación a la estética skater de los noventas.