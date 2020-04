Conoce todos los riesgos para nuestra piel al preparar un gel antibacterial casero

Ante el aumento de casos por el covid-19 la producción de mascarillas y geles antibacteriales caseros se han convertido en casi una necesidad. Sin embargo, existen ciertos riesgos que afectan el cuidado de la piel.

Y es que ante la escasez de dichos productos en internet comenzó a propalar diversas recetas para preparar geles caseros y hay que tener en cuenta que no todos son fiables. Asimismo, expertos advierten que no prepararlos en casa no es seguro.

¿Cuáles son las consecuencias del exceso de alcohol en la piel?

Virginia Sánchez, directora médica y dermatóloga en Clínicas Dorsia, explica para la Revista Elle que la fórmula ideal para eliminar el nuevo coronavirus de la superficie de la piel es mediante agua y jabón. Sin embargo, también se puede optar por una solución hidroalcohólica (los geles desinfectantes, con alcohol al 70%), agua oxigenada (0,5%) o lejía diluída (hipoclorito sódico) al 0,1%.

Asimismo, la experta pone énfasis en que si usamos el porcentaje de alcohol errado en los geles caseros ello puede ser muy dañino para nuestra dermis. “Si el porcentaje de alcohol utilizado supera el 70-75%, lo único que van a conseguir es irritación severa de la piel”, recalca.

En esa misma línea el doctor Guillermo Enrique Solano-López, miembro de Doctoralia, coincidió con la experta Virginia Sánchez y explicó que “un exceso de alcohol en una fórmula casera puede provocar irritación, dermatitis y aparición de eccemas. Y por el contrario, una fórmula casera en la cual la concentración de alcochol está por debajo de lo recomendado, podría no ser eficaz como agente desinfectante.”

¿Qué tan efectivas son las fórmulas caseras?

Los especialistas explican que la fabricación de geles caseros no asegura que tengan el porcentaje necesario de los activos.

“Lograr una receta efectiva con capacidad desinfectante requiere de un proceso estéril en el cual los ingredientes deben mezclarse en su justa medida. No es algo que podamos hacerlo nosotros por nuestra cuenta en casa”, comenta el Dr. Guillermo.

Para la Doctora Sánchez, “no es que no sean efectivas, sino que no se puede asegurar que el porcentaje del activo sea el adecuado”.

Ambos expertos coinciden en que la mejor alternativa siempre será el lavado con agua y jabón por 20 segundos y en casos de emergencia el gel antibacterial puede salvarnos también. Por lo que hay que tener cuidado en la cantidad de alcohol que contienen.