Galilea Montijo deslumbra con imponente look rojo lleno de glamour y brillo

Galilea Montijo no deja de sorprendernos con looks llenos de glamour y brillos, por lo que para el último programa de ‘Pequeños Gigantes’ no tuvo mejor idea que lucir radiante y deslumbrarnos con un look total red.

Como ya es de costumbre y fiel a su estilo, Galilea no podía pasar desapercibida, por lo que no tuvo mejor idea que apostar por el color rojo y pues lo hizo con un vestido monocolor.

Como ya lo hemos visto en las Kardashian, esta vez Galilea apostó por el látex en su prenda. Un ceñido vestido rojo de largo que va por debajo de las rodillas con un a sensual abertura en la parte de la pierna, lo que le agrega estilismo a su prenda.

En la parte alta, es todo un arte este vestido. Mangas largas ceñidas con un espacio cuadrado en la manga por encima del codo, lo que le agrega volumen a su look. Las hombreras también son también parte de este vestido.

Un cuello redondo es lo que complementa el look, pues no hace falta más para brillar al mismo estilo de Galilea. Definitivamente nos demostró que, a veces no son necesario los accesorios, una sola prenda puede convertirse en la reina de tu look.

Para el peinado, decidió llevar una cola baja con volumen en la parte alta, ideal para dejar a la vista todo el vestido que no podía competir con nada más. Además de unos pendientes largos y brillantes para complementar. Es así como, una vez más, Galilea Montijo nos sorprende con este imponente look.