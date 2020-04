Anne Hathaway y las claves de estilo que llevó en ‘Pasante de Moda’

Hace solo unos días, la película ‘Pasante de Moda’ llegó a Netflix y rápidamente se robó las miradas de todos, sin embargo, además de la historia hay más cosas que no pudimos dejar de ver.

Y es que si hablamos de una película en la que la moda es el centro de atención, definitivamente, Jules Ostin, la protagonista de la historia, llevaba consigo un gran estilo que más de una va a querer copiar.

Por ello, para estos días en los que estamos en casa y no dejamos de ver nuestro clóset, que mejor que encontrar inspiración en algunos looks y claves de estilo de ‘Jules’ nos regaló en este filme. No dudes en tomar nota.

Culottes y polka dots

Sí, el estampado de puntos vuelve a estar aquí y que mejor que combinar una tendencia clásica con una nueva: los culottes. Así que, no dudes que es momento de combinar estos estilos en un mismo look.

Rayas que nunca fallan

Jules también amaba llevar básicos, pero siempre con su toque de estilismo. Sabemos perfectamente que las rayas no deben faltarnos en al menos una prenda en nuestro look, por lo que, en vez de usar solo blanco y negro, ella apostó por un top de tres colores.

Skinny Jeans para cualquier momento

Así como tú, Jules también lleva en su clóset un par de skinny jeans. Y que mejor que lucirlos en su último look con colores básicos y neutros como azules y cuello camisero. Un estilo muy sencillo de replicar.