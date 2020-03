¡Katy Perry sin makeup! Prefiere mostrarse con un look natural

No hay una forma correcta de pasar el home office en esta cuarentena. Ya sea que uses el lápiz labial para las reuniones de Zoom, cuides diligentemente tus raíces o no hayas tocado un pincel de maquillaje en semanas, si estás haciendo lo que te hace sentir cómodo mientras te alejas socialmente para retrasar la propagación de COVID-19, eso es todo lo que importa.

Katy Perry, por ejemplo, generalmente está en el lado más glamoroso de las cosas, pero la cantante, que recientemente anunció su embarazo, está abrazando la vida natural mientras se queda adentro de casa.

En una publicación de Instagram, Perry mostró antes y después de las tomas de autoaislamiento. En el primero, usa lápiz labial rojo, un vestido a juego y ondas elegantes, mientras que la imagen posterior presenta una cara sin maquillaje con raíces visibles. "Pre-cuarentena y media cuarentena", escribió.

La jueza de American Idol no es la única celebridad que comparte una visión de su vida en cuarentena. Estrellas como Tamera Mowry-Housley y Sarah Silverman han sido sinceras acerca de abrazar su piel desnuda y canas mientras estaban en casa y Halle Berry compartió su rutina de piel en el hogar con sus seis millones de seguidores. Pero teniendo en cuenta el estado radiante y renovado de la cara desnuda de Perry, esperamos que el autoaislamiento la anime a dejar su rutina de piel pronto también.