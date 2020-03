Kate Middleton y el traje rosa, perfecto para cuando volvamos a la oficina

Tras varios días sin aparecer públicamente, Kate Middleton y el príncipe Guillermo reaparecieron en un acto público en el que visitaron al personal de emergencias del NHS111, ahora con mayor razón pues son los encargados de atender llamadas sobre el coronavirus.

Sin embargo, y a pesar que este acto no fue del todo correcto, lo que no podemos dejar pasar es el look que Kate llevó y que seguro vamos a querer replicar para cuando regresemos a la oficina.

El look rosa de Kate

En esta oportunidad, la duquesa de Cambridge apostó por un traje sastre entallado de un color rosa pastel, ideal para cualquier estación del año. El conjunto de dos piezas estaba compuesto por un blazer cruzado que tenía consigo cuatro botones, el mismo que acompañó con una prenda completamente blanca en la parte baja.

Pero eso no es todo, le agregó un pantalón de corte tobillero con tiro alto, perfecto para combinar la elegancia y la modernidad en una misma prenda. Definitivamente, sencillo y elegante.

Sin duda alguna, parece que se está convirtiendo en uno de los estilismos favoritos de las royals el hecho de dejar de lado los vestidos y darles paso a los sastres para ocasiones mucho más formales en su agenda.

Beauty look de Kate

Como ya se nos ha hecho costumbre, Kate prefiere el cabello suelto y el maquillaje casi natural, al que esta vez agregó unos aretes de aro discreto y el maquillaje en completo color nude. Nada extravagante para lucir seria.