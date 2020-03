Melania Trump y el vestido estilo camisero que querrás usar en tu próxima cita

Melania Trump se ha convertido en uno de nuestros referentes de moda y tendencias y es que en cada visita protocolar que tiene no deja de sorprendernos con imponentes estilos.

Es así que, para dar su discurso en el Departamento Nacional de Justicia, la Primera Dama de los Estados Unidos, ha llevado uno de los vestidos más románticos de todos.

El vestido camisero tipo denim de Melania Trump

Si hablamos de looks, que no nos sorprenda que Melania suele usar estilos sencillos y cómodos, incluso apuesta por esas tendencias que no pasan de moda, como en este caso el denim. El vestido es de corte midi, una de las más usadas del momento, con un estilo camisero y denim que notamos desde el color de la prenda.

Pero eso no es todo, lleva consigo los ribetes en color blanco, ideales para enmarcar las costuras y el estilo dentro de toda la prenda unicolor. Son esos pequeños detalles los que ayudan a realzar el estilo. Además, como era de esperarse, Melania enmarca sus curvas con un cinturón de la misma tela que estiliza su figura.

Beauty look de Melania para su discurso

Como ya es costumbre, Melania prefiere lo natural, por lo que los tonos nude y rosa fueron los encargados de acompañar su estilo. Para ello, prefirió llevar brillo en los labios, ideal para no recargar su maquillaje y balancearlo con el color de su outfit.

En cuanto al peinado, como era de esperarse, decidió llevar el cabello suelto con unas ligeras ondas, las que le dieron frescura y mostraron un estilo mas relajado de la primera dama.