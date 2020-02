Brad Pitt y los distintos cortes de cabello con los que nos hizo suspirar

Brad Pitt no solo es un talentoso actor, sino que ha sido nombrado dos veces como el hombre más sexy del mundo por la revista People. El artista inició disfrazándose de pollo en Los Ángeles, pero pronto cambió las plumas por el brillo y glamour de Hollywood. “Fui el chico dentro de ese disfraz. Pero me permitía pagarme las clases de actuación”, contó a El País hace unos el protagonista de El club de la pelea y las recientes Ad Astra y Érase de una vez en…Hollywood.

La editora de la revista New Woman, Hellern Johnston, aseguró que “Brad Pitt es Dios, incluso es más sexy que hace diez años”. Han transcurrido 14 años desde su último nombramiento, pero el artista conserva la misma silueta y cabellera que lo llevaron a ser considerado en un gran sex symbol de los noventa.

La celebridad lleva décadas siendo un referente de gimnasio y peluquerías, donde los hombres desean obtener una figura o look como la de él.

Puede tener la cabellera larga y suelta como en “Entrevista con el vampiro” o con llevarlo recogido, casi rapado, teñido de rubio platino, Brad Pitt ha lucido casi todos los cortes de cabello a lo largo de su vida. Normalmente, suele acertar con los peinados que escoge, pero también ha tenido sus patinazos estilísticos. Por ello, te mostramos en orden, desde el menos agraciado hasta el que nos hizo suspirar.

Su peor corte de pelo: un tupé que no convence

Según el experto en moda Carlos Primo, ese peinado es irónico para el actor: "Este peinado podría resultar sexy en cualquier otro hombre, pero al actor le queda forzado. Es un estilo muy típico de Los Ángeles, parece un productor de cine para adultos".

Un tinte que no ha resistido el paso del tiempo

Lo bonito del cabello de Brad Pitt es ese color rubio natural que luce y ese tinte que llevó a inicios de los noventa lo escondía. "Es un color que no ha resistido nada bien el paso del tiempo", comentó Primo.

Una coleta que no funciona

De acuerdo a los expertos, la cola es una buena solución cuando se tiene un pelo rebelde. No obstante, este no es caso de Brad, que ha mostrado en más de una ocasión que puede llevar su cabellera suelta. En 2013, la celebridad asistió al estreno australiano de Wold War Z con este peinado. Probablemente, pensó que se vería natural. "Le restó encanto porque no hace justicia al buen pelo que tiene", opinó Carlos Primo.

Una barba que oculta una gran mandíbula

El actor apareció al estreno de la cinta The Good Girl (2002), que protagonizó su primera esposa, Jennifer Aniston, con una barba perfecta para esconder los rasgos que menos le favorecen. Pero al que aún se considera uno de los actores más seductores del mundo esto no le hace falta."Con la mandíbula que tiene es una pena", afirmó Carlos Primo. La doctora Elia Roó, dermatóloga en la Clínica Cider de Madrid, afirmó el especialista, quien dijo que muchos de sus clientes buscan proyectar un mentón como ese.

Con mucho gel como un galán de cine clásico

Este peinado nos hace recordar al Gran Gatsby. "No podemos decir que esté feo porque es Brad Pitt, pero tampoco que le favorece", opinó Carlos Primo.

La melena perfecta

Para la presentación de la película Amor a quemarropa (1993) apareció con una cabellera larga y natural que marcó su masculinidad.

El corte que marcó los años noventa

Si recuerdas la cinta ¿Conoces a Joe Black? Y que mantuvo hasta el estreno de la mencionada película. "En esa época empezaron a llevarlo boy bands como Take that o los Backstreet boys. Podría parecer algo vulgar pero lo cierto es que a Brad Pitt le favorecía muchísimo", anotó Primo.

Una media melena rockera

A sus 25 años se presentó a un cóctel realizado en Bervely Hills con una imagen más rockera. En esa época recién estaba despuntando en Hollywood y tanto su media melena desenfadada como la elección de outfit iban acorde a su edad.

Un peinado de alto riesgo solo apto para él

Con este corte de cabello, Brad Pitt consiguió ponerlo en tendencia a inicios de los 90.

Cuando un peinado 'grunge' es lo más coherente

Para el 92, Brad Pitt tenía 29 años y el grunge estaba en su máximo. La media melena que llevaba el artista recuerda mucho a la imagen de Kurk Cobain. "Una vez más iba acorde a su edad", afirmó Carlos Primo.

Cómo triunfar yendo como el común de los mortales

"Este es un corte de pelo que puede llevar cualquiera porque le queda bien a todo el mundo. Con él, el actor probablemente buscaba ser uno más mostrándose natural", señala nuestro experto en moda.

Su mejor corte de pelo: un largo que casi nadie se atreve a llevar

El pasado mes de enero Brad Pitt asistió a los Premios del sindicato de actores con un corte que la mayoría prefiere no arriesgar. El color de pelo era natural y perfecto, pero la longitud trasera, no llega a rozar los hombros, es estratégica e innovadora. "Casi nadie se atreve a llevar la melena a esa medida, pero en él queda ideal", aseguró Carlos Primo.