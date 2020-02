Aprende dos formas de preparar un bronceador casero y natural a base de zanahoria

El verano 2020 todavía continúa y si aún no has tenido tiempo de ir a la playa para broncearte, no te preocupes pues hoy te traemos dos sencillas recetas con ingredientes caseros como la zanahoria, la miel, el aceite de oliva y coco para que obtengas un bronceado natural.

Cuando hablamos de obtener un tono lindo como el dorado que estilice el color de nuestras piernas nuestro mejor aliado siempre será la zanahoria. Y es que gracias a los betacarotenos que posee este vegetal, nuestra piel se bronceará con mayor rapidez y al mismo tiempo será protegido contra los rayos UV.

Opción 1: Bronceador de zanahoria y aceite de coco

Lava 4 zanahorias y sin pelarlas pícalas en rodajas y colócalas dentro de la licuadora. Luego, agrega unas 10 gotas de aceite de coco y licúa ambos ingredientes hasta que obtengas una pasta uniforme.

Opción 2: Bronceador de zanahoria, aceite de oliva y miel

Repite el mismo proceso que en la anterior receta, pero esta vez agrega 3 cucharadas de aceite de oliva y 1 cucharada de miel. El aceite de oliva y miel le añadirán una dosis extra de hidratación a tu piel.

¿Cómo debo usar estos bronceadores caseros?

- Recuerda aplicarte un bloqueador solar 30 minutos antes de echarte el preparado y exponerte al sol.

- Es recomendable que no te expongas demasiado tiempo y que evites los momentos de mayor radiación solar. Lo ideal son las primeras horas de sol que van de 8:00 a. m. a 10:30 a. m.