¿Cómo llevar un rojo discreto en tu outfit por San Valentín? Aquí algunas ideas [FOTOS]

Que mejor que celebrar el día de San Valentín vistiendo con un imponente color rojo, pero si le temes a este tono o sencillamente no quieres recargar tu outfit con este tono, aquí te dejamos algunas ideas para lucir tus looks.

Y es que el rojo es el color sinónimo del amor, y que mejor que lucirlo en tu look, puedes usarlo en algunas prendas como shorts, ideales para el verano; faldas, si prefieres un look un tanto más romántico o incluso algún t-shirt, la idea es encontrar el punto exacto y la prenda perfecta para crear el look ganador.

Recuerda que lo primero que debes tomar en cuenta es elegir tu estilo, de allí dependerá qué es lo que te quieres poner, pero eso no es todo, toma en cuenta también cuál es el plan que tienes en mente, si ir a bailar, cenar o simplemente caminar, esto es un factor importante para elegir correctamente las prendas.

Lo positivo del rojo es que con él puedes crear looks bastante románticos, otros un tanto más rockeros o incluso estilos relajados. La idea es dejar volar tu imaginación para tener grandes resultados.

Así que, si aún no sabes como vestir en este San Valentín, revisa nuestra fotogalería y encuentra allí algunos looks que pueden servir de inspiración para crear imponentes outfit en este 14 de febrero.