Penélope Cruz mostró el conjunto Chanel que más de una querrá tener

Según la editora de moda de la revista Vogue, Penélope Cruz sabe lucir una chaqueta de tweed con un pantalón jean pitillo si su intención es quitarse algunos años de encima. Y no, no se equivoca. No obstante, la actriz no ha mostrado que los vestidos mini o minifaldas también pueden tener el mismo efecto.

La celeb española, que el último domingo cautivó con un vestido negro Chanel, no solo usa esta marca para vestir prendas de alta costura, sino también sus piezas más casuales, ya que Billie Eilish los para darle un aire más de diario.

Penélope Cruz utilizó un conjunto de tweed, conformado por una chaqueta larga con cierre y una minifalda de corte evasé, en un hermoso color rosa pastel y cerró el look con unas sandalias doradas con tacón de impacto. La actriz, asistió a uno de los tanto seventos antes de los Oscar con este outfit.

Para ese evento, el beauty look que llevó nos mostró otra tendencia que veremos más seguido. Lejos de utilizar colores neutros, la actriz optó como color protagonista para su makeup, el mismo que para su atuendo, luciéndolo de manera sutil en los ojos y labios.

Pero no es la primera vez que usa esta formula y de color rosa, ya que el año pasado también vistió un outfit del mismo estilo.