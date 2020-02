Thalia deslumbra con un look metálico en la fiesta previa al Super Bowl

Thalia se ha encargado de llamar nuestra atención con diversos looks y estilos, esta vez lo ha hecho con un estilo metalizado que podemos usar para una importante fiesta.

Y es que Thalia no teme a brillar, si de algún evento importante se trata, es por ello que no pensó dos veces en lucir un atuendo realmente atractivo y lleno de glamour.

Para la fiesta previa al Super Bowl, la cantante mexicana, hizo gala de su gran estilo y nos sorprendió con un look bicolor que se ha robado nuestras miradas.

El outfit estaba compuesto por un a falda metálica y brillante en color morado, la misma que llevaba una tela extra en el lado izquierdo que le daba vuelo al estilo. En la parte alta, que mejor que un top con corte corazón y grandes hombreras de mangas largas que le dieron vida a su gran estilo.

El look lo acompañó con unas sandalias color negro con el tacón plateado, que no podían gritar mucho más glamour que el que ya habíamos visto. En cuánto a accesorios, solo llevó unos grandes aros y el cabello suelto para no recargar más el outfit.

De este modo, Thalía demuestra que la moda, el glamour y los brillo si pueden ir de la mano en looks como este.